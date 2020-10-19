Последнее обновление: 19.10.2020 13:41

Беллесбумпром сообщил о причинах пожара на Светлогорском ЦКК

Чрезвычайная ситуация в ОАО "Светлогорский ЦКК" произошла при выполнении подрядной организацией огневых работ на участке талового масла.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна "Беллесбумпром".

"На ликвидации пожара работают спасатели. По предварительным данным, загорелся резервуар с таловым маслом. Работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, упал с высоты от взрывной волны и погиб", - сообщили в пресс-службе.

Руководство концерна и служба охраны труда и промышленной безопасности в срочном порядке выехали на место ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стали сварочные работы.

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