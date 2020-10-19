ОЭСР: Пандемия коронавируса негативно сказалась на миграции и мигрантах

Пандемия и ее последствия изменили жизнь людей во всем мире. И особенно сильно она повлияла на жизнь мигрантов, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), обнародованном в понедельник, 19 октября.

В период борьбы с коронавирусом и антиэпидемиологических ограничений мигранты сыграли значимую роль в сфере здравоохранения, розничной торговли и поставок. Неслучайно даже в период закрытия пассажирского транспортного сообщения между странами ряд европейских правительств сделали исключения для сезонных рабочих из-за рубежа, занятых на сборе урожая.

К примеру, в среднем по ОЭСР доля мигрантов среди врачей составляет 24 процента, а среди других медработников - 16 процентов. То есть, можно сказать, они находятся на "передовой" борьбы с коронавирусом.

Из-за этого, а также из-за зачастую стесненных жилищных условий доля зараженных SARS-CoV-2 среди мигрантов оказалась непропорционально выше. Исследования в ряде стран ОЭСР показали, что риск заражения коронавирусом в мигрантской среде был более чем в два раза выше, чем у коренного населения, передает DW.

Кроме того, мигранты острее, чем другие группы населения, ощутили на себе негативные экономические последствия пандемии. Многие из них работали в маленьких магазинах, отелях или были заняты в сфере туризма. Как раз по этим отраслям экономики последствия пандемии ударили так сильно, что для многих предприятий речь буквально идет о выживании.

В гостиничном бизнесе Евросоюза четверть занятых является выходцами из третьих стран. Большинство из них работает по краткосрочным договорам, поэтому нередко именно они становятся первыми жертвами сокращений.

Хотя полной картины по ситуации с безработицей среди мигрантов в странах ОЭСР еще нет, но уже сейчас ясно, что в южноевропейских странах, Ирландии, Швеции, Норвегии и США эта группа населения наиболее остро почувствовала на себе экономический спад.

Другим негативным последствием пандемии для мигрантов стало закрытие школ и переход на дистанционное обучение. Данные ОЭСР свидетельствуют, что родители-мигранты в среднем имели меньше средств для приобретения необходимых для такого обучения компьютеров, меньше места дома для обучения детей и меньше возможностей помочь им с домашней работой из-за языковых трудностей.

Пандемия резко сократила миграцию в страны ОЭСР. По предварительным данным, за первое полугодие 2020 года приток мигрантов был вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И, по прогнозам, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится - даже при условии восстановления экономики. В качестве одной из причин эксперты называют вызванную пандемией трансформацию рынка труда и растущий переход на дистанционную работу.

Негативные экономические последствия ощутят на себе из-за этого и страны-поставщики рабочей силы в государства ОЭСР. Снижение уровня рабочей миграции приведет к уменьшению денежных средств, которые уехавшие на заработки высылали домой. Кроме того, работники, которые хотели уехать за рубеж, но не смогли, окажут дополнительное давление на местные рынки труда.

ОЭСР видит и опасность того, что растущая безработица в странах Запада может привести к усилению ксенофобии, так как мигранты будут рассматриваться как конкуренты на рынке труда. В ряде стран организации уже ведется просветительская кампания с целью не допустить ложного восприятия мигрантов, как конкурентов и разносчиков вируса.

ОЭСР в целом позитивно оценивает миграцию "как составную часть нашей жизни" и как то, "что связывает нас". Именно пандемия со своей изоляцией и ограничениями показала нам, как сильно мы нуждаемся "в других", заявил директор департамента по занятости, трудовым и социальным отношениям ОЭСР Стефано Скарпетта. Однако опасность состоит в том, что пандемия может и разрушить те успехи, которые были достигнуты в области миграции и интеграции. Поэтому, считает эксперт ОЭСР, чтобы не допустить этого, правительства стран-членов организации должны рассматривать вложения в интеграцию как долгосрочные инвестиции.