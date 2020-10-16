ЕАБР перечислил Беларуси кредит ЕФСР в $500 млн.

Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов США.

«Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет)», - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что кредит направлен на поддержку бюджета Беларусив условиях негативных последствий пандемии коронавируса.

В заявке властей Беларуси на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривается реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок.

«В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси», - подчеркивается в сообщении.