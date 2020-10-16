Последнее обновление: 16.10.2020 13:42

Беларусбанк возобновил кредиты на жилье в рамках господдержки населения

Беларусбанк возобновил выдачу гражданам кредитов на жилье, полное или частичное погашение которых можно осуществлять с помощью полученной их бюджета субсидии.

Речь идет о кредитах, предоставляемых в рамках указа №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

«…учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия», _ говорится в сообщении банка.

Кредиты могут получить граждане, приобретающие жилье в домах, которые подлежат вводу в эксплуатацию в 2020 году.

Процентная ставка по таким кредитам установлена в размере «ставка рефинансирования + 3%» (10,75%).



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