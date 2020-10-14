Польша упростит трудоустройство белорусов

В середине ноября белорусы с гуманитарными визами смогут работать в Польше. Об этом заявил депутат Сейма Польши Михал Щерба на пресс-конференции Центра белорусской солидарности.

Голосование по поправкам к законопроекту состоится 27 октября. В этом вопросе среди польских депутатов есть единство, передает радио Рация.

Наличие гуманитарной визы позволит искать работу, но для трудоустройства необходимо будет найти работодателя, который предоставит декларацию о трудоустройстве или разрешение на работу. То есть, речь идет о легальном трудоустройстве.