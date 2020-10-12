Совет ЕФСР одобрил кредит Беларуси на сумму $500 млн.

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на $500 млн долл. США из собственных средств.

Решение было принято в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба Минфин РФ.

Кредит предоставляется на срок до 10 лет по плавающей процентной ставке, равно средней доходности российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет. Льготный период по кредиту - до 5 лет.

«Дополнительные средства необходимы Республике для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны», - говорится в сообщении.

Ранее, российские чиновники рассказали, что кредит ЕФСР предоставляется Беларуси для погашения долгов перед Газпромом за поставленный в страну газ и расчет перед госнефтекомпаниями.

Также т текущем году Беларусь получит первый транш госкредита в объеме $500 млн. Второй транш поступит только в 2021 году.

Ранее сообщалось, что и кредит ЕФСР и госкредит будут предоставлены в российских рублях.