Последнее обновление: 12.10.2020 12:51

С 1 января в Беларуси меняется порядок уплаты госпошлины при обращении в суды

С 1 января 2021 года изменяется порядок уплаты государственной пошлины при обращении во все суды Республики Беларусь, за исключением плательщиков-нерезидентов, сообщила пресс-служба МНС Беларуси.

«Государственная пошлина с указанной выше даты уплачивается в республиканский бюджет», - говорится в сообщении.

Реквизиты, необходимые для уплаты государственной пошлины в республиканский бюджет, опубликованы на сайте МНС.

«Дополнительно обращаем внимание, что с 1 января 2021 года также подлежит уплате в республиканский бюджет государственная пошлина на основании исполнительных листов или иных исполнительных документов, выданных судом до указанной даты», - сказано в сообщении.



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