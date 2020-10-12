Крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии

Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank (NCB) и его конкурент Samba Financial Group договорились о слиянии.

Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК.

NCB заплатит 28,45 риала ($7,58) за каждую акцию Samba. Сумма сделки оценивается в 55,7 млрд риалов (почти $15 млрд). Акционерам NCB будет принадлежать 67,4% акций объединенной компании, акционерам Samba — 32,6%.

Слияние саудовских банков станет крупнейшим в 2020 году. Совокупный объем активов новой финансовой группы составит $220 млрд, что сделает ее третьим кредитором в Персидском заливе. Рыночная капитализация объединенной компании составит $46 млрд — это сопоставимо с капитализацией крупнейшего игрока на региональном рынке Qatar National Bank QPSC.

По данным Bloomberg, слияние NBC и Samba является ключевым пунктом национальной программы «Видение 2030», объявленной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в 2016 году. Она заключается в диверсификации экономики страны, снижении зависимости от рынка нефтепродуктов и развитии отрасли услуг, туризма, инфраструктуры, рекреационной сферы.

По словам председателя совета директоров NBC Саида Аль Гамди, новая национальная стратегия требует сильного финансового сектора, который сможет финансировать диверсификацию экономики. Отмечается, что государственный инвестиционный фонд, главой которого является наследный принц Аль Сауд, станет крупнейшим акционером объединенного предприятия NBC-Samba с долей в 37,2%.

Ожидается, что слияние принесет новой компании около 800 млн риалов ежегодно (более $213 млн). Сделка должна быть закрыта в первой половине 2021 года, она будет сопровождаться перестановками в руководстве. Аль Гамди станет управляющим директором группы, а нынешний председатель правления Samba Аммар Аль Худайри возглавит объединенный банк.

Как пишет Bloomberg, слияние банков происходит также в связи с двойным экономическим шоком, который испытывают страны Персидского залива из-за пандемии коронавируса и снижения доходов от экспорта энергоресурсов. Год назад NBC отказался от слияния с Riyad Bank — четвертым по объему активов банком Саудовской Аравии.

Эр-Рияд в мае значительно — на 20–30% — сократил поставки нефти в Европу и Азию в рамках соглашения о снижении нефтедобычи ОПЕК+. В июне эксперты прогнозировали, что продажи саудовской нефти в США обновят 35-летний минимум.

При этом апрельская сделка ОПЕК+ позволила Саудовской Аравии частично сберечь накопленные резервы, чтобы продолжить политику реформ наследного принца.