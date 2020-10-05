ГТК Беларуси продолжит усиленный контроль над дальнобойщиками из-за коронавируса

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в ряде стран Государственный таможенный комитет продолжит принимать на границе профилактические меры для исключения завоза инфекции.

Об этом сегодня заявил председатель ГТК Юрий Сенько, передает БелТА.

В частности он прокомментировал сообщения некоторых СМИ о введении на белорусской границе якобы "бестоварного" перемещения.

"Таможенная служба выполняет все санитарные нормы, которые требуются в условиях пандемии. Это касается и того, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут каким-то образом повлиять на безопасность людей", - пояснил он.

В связи с этим действуют нормативно-правовые акты, которые дают возможность физическим лицам перемещать через границу лишь товары, предназначенные для личного пользования.

"Если они предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их обратно, сдает на хранение - в зависимости от его решения, - уточнил руководитель ГТК. - Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти один бутерброд, они заставят его выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок. Это обязательное условие".

Ограничения, по словам Юрия Сенько, касаются в первую очередь продуктов питания. "То есть тех товаров, на которых могут перемещаться различные болезни, инфекции. Ведь на границе санобработка каждого товара не проводится", - отметил он.

Продолжает действовать в Беларуси также и режим контроля за перемещением грузов и водителей-дальнобойщиков с использованием навигационных устройств (пломб). Как показала практика применения электронных пломб, они делают водителей автомобилей более дисциплинированными. Если раньше таможенные органы в отношении водителей выявляли ежедневно более 30 различных нарушений, то с введением электронных пломб - не более одного в сутки.

С августа этого года применение этих устройств расширили: их стали использовать как альтернативы таможенного сопровождения, например, дорогостоящих грузов. Это позволяет сократить расходы перевозчиков в среднем в 10 раз. Если таможенное сопровождение товара до белорусско-российской границы обходится примерно в $300, то использование навигационной пломбы - в $30.