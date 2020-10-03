В Чехии на региональных выборах победила партия премьера Бабиша

В Чехии на выборах в органы местного самоуправления, проходившие 2 и 3 октября, убедительную победу одержала популистская партия АНО (ANO, "Акция недовольных граждан") премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Как сообщило в ночь на воскресенье, 4 октября, национальное статистическое ведомство, по результатам подсчета голосов практически во всех избирательных округах, в общей сложности партия Бабиша получила поддержку 22 процентов избирателей страны, причем в 10 из 13 регионов она заняла первое место.

Региональные выборы нынешнего года рассматриваются многими как репетиция парламентских выборов в Чехии 2021. При этом убедительная победа партии Бабиша стала для ряда экспертов неожиданностью. Ведь на протяжении недель перед голосованием глава правительства Чехии подвергался жесткой критике в связи с его антикризисными мерами в ходе пандемии и ростом числа заражений в стране, передает DW..

Несмотря на победу, партии АНО будет сложно найти партнеров для коалиции, чтобы назначать своих членов на должности глав правительств регионов, считают некоторые эксперты. Сейчас "все настроены против Бабиша", пояснил журналистам основатель партии, комментируя результаты выборов. Тем не менее он "действительно рад" победе его партии на выборах, добавил глава чешского правительства.

Чешская социал-демократическая партия, которая на данный момент является партнером "Акции недовольных граждан" по правительственной коалиции, смогла получить лишь около пяти процентов голосов. Из-за этого она была вынуждена уступить посты руководителей органов власти в двух регионах страны. Самой сильной оппозиционной партией по итогам выборов стала "Партия пиратов". Явка составила 38 процентов.

2 и 3 октября в трети избирательных округов в Чехии прошли также выборы в сенат (верхнюю палату парламента). Большинство кандидатов, вышедших на этих выборах во второй тур, который состоится 17 и 18 октября, также представляют партию Бабиша АНО.

В Чехии сенат имеет возможность влиять на принятие законов и может блокировать внесение изменений в конституцию страны. Выборы в этот орган проходят по системе "ротации": раз в два года состав сената в Чехии обновляется на треть. При этом выбирают 27 сенаторов из 81.