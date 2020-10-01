Последнее обновление: 01.10.2020 11:53

Лукашенко встречается с главой Emaar Properties

Лукашенко сегодня проводит встречу с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.

Это уже вторая встреча шкловского пенсионера с девелопером из ОАЭ. Первая состоялась менее года назад. И тогда Лукашенко был в роли объединителя нации, боровшегося против экономической инкорпорации со стороны России. Сегодня Лукашенко – мировой изгой, который постоянно ощущает на своем теле каблук российского консультанта, идеолога или прапорщика ВС РФ.

"Прежде всего хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов", - сказал Лукашенко, открывая встречу.

Будет дополнено

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