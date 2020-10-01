Последнее обновление: 01.10.2020 11:53

Беларусь Эфиопия в декабре запустит в космос свой второй спутник при помощи Китая

Эфиопия в декабре намерена при содействии Китая запустить в космос свой второй спутник. С помощью аппарата можно будет прогнозировать наводнения и вести мониторинг в интересах сельского хозяйства/

Об этом сообщил в интервью местным СМИ гендиректор Эфиопского института космической науки и технологии Соломон Белай.

По его словам, Эфиопия намерена сама производить спутники. Первый аппарат был создан при участии Китая и запущен в прошлом году с китайского космодрома.

На глобусе Эфиопии сегодня праздник, в агрогородках на глобусе Беларуси – уныние. Синеокая тоже отправила спутник в космос с помощью Китая, но пока о доходах от сдачи транспордеров в аренду власти почти ничего не говорят. О втором спутнике даже слухов не было.

Зато какая на глобусе Беларуси есть техника для разгона протестующих тушканчиков. Власти Эфиопии грызут ногти от зависти и раздражения.



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