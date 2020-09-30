Российские госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

Российские госкомпании получили новую директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 года.

Это следует из данных госкомпаний, размещенных на сервере раскрытия информации, передает Интерфакс.

В сообщениях «Алросы» и «Роснефти» о заседаниях советов директоров компаний упоминается директива правительства от 1 сентября под номером № 8036п-П13. «Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении «Алросы» указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года». Это же требование распространяется и на дочерние компании.

В сообщении «Газпрома» директива правительства не упоминается, однако в повестке заседания, прошедшего 29 сентября, указан пункт «об уровне чистых валютных активов».

Схожая директива была принята правительством Дмитрия Медведева в декабре 2014 года на фоне обвала курса рубля из-за снижения цен на нефть и санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Тогда за один день, 16 декабря, доллар обновил исторический максимум, перевалив за 80 руб., а евро — за 100 руб.

По принятой тогда директиве госкомпаниями «Газпром», «Роснефть», «АЛРОСА», «Зарубежнефть» и «Кристалл» было предписано «обеспечить созыв и проведение заседаний советов директоров по вопросу «Об уровне чистых валютных активов общества».

В ходе заседаний представители правительства в совете директоров должны были поддержать приведение валютных активов общества к уровню не выше 1 октября 2014 года и еженедельные отчеты перед ЦБ о размере чистых валютных активов, напоминает РБК.

«До этого момента из-за того, что российские экспортеры оставляли значительную часть экспортной выручки за рубежом, то есть наращивали иностранные активы, вывоз капитала иногда даже превышал сальдо счета текущих операций. Например, до введения санкционного режима в 2013 году было вывезено $46 млрд, тогда как сальдо текущего счета составило $35 млрд, разница была компенсирована продажей валюты ЦБ в рамках действовавших тогда технических коридоров», — описывал причины принятия директивы Райффайзенбанк.

Требование о сокращении валютных активов вместе с реализацией валютной выручки на российском рынке было нацелено на увеличение объема предложения валюты с соответствующим снижением ее стоимости. Таким образом, смягчение или ужесточение валютного контроля для крупных экспортеров (таких как «Роснефть» или «Газпром») может влиять на курс рубля.

Сейчас экспортеры обязаны перечислять выручку как в иностранной валюте, так и в рублях на свои счета в российских банках. В июне на фоне пандемии правительство предложило смягчить валютный контроль для экспортеров и в частности — в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки. Таким образом планировалось поддержать компании. Однако 29 сентября стало известно, что от моратория на взимание штрафов правительство отказалось.