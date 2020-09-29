Рост ВВП развивающихся стран Азии в 2020 году составит 0,9%

Всемирный банк (ВБ) скорректировал прогноз роста ВВП Китая в текущем году в сторону снижения с заявленных в марте 2,3% до 2% при базовом сценарии, при этом совокупный ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона ожидает рост всего лишь на 0,9%, что станет самым низким показателем за более чем полвека.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе финансового учреждения, передает ТАСС.

Ожидается, что в целом темпы роста экономики региона увеличатся на 0,9% в 2020 году - минимальный показатель роста с 1967 года. Рост ВВП Китая, сдерживаемый слабыми темпами местного потребления, составит 2% в текущем году благодаря государственным расходам, устойчивому экспорту и незначительному увеличению числа инфицированных коронавирусом с марта этого года. В то же время ВБ прогнозирует, что ВВП других развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона снизится на 3,5%.

В текущем году при базовом сценарии экономика Индонезии сократится на 1,6%, при негативном развитии событий - на 2%. ВВП Малайзии может испытать сокращение на 4,9% (6,1%), Филиппин - на 6,9% (9,9%), Таиланда - на 8,3% (10,4%). На их фоне заметно выделяется Вьетнам, рост ВВП которого при базовом сценарии может достичь 2,8% или 1,5% при негативном стечении обстоятельств. В числе причин для такого пессимистичного прогноза банк выделяет непосредственно пандемию, возросшие расходы на борьбу с инфекцией, а также последствия мировой рецессии, вызванной коронавирусом.

Несмотря на невысокие показатели роста в текущем году, согласно расчетам специалистов банка, восстановление роста ВВП региона начнется с 2021 года. Так, согласно прогнозу, темпы роста экономики КНР в следующем году могут составить 7,9%, а государств Восточной Азии и Тихоокеанского региона - 5,1% при условии нормализации экономической обстановки в ключевых странах.

Банк ожидает значительное обострение проблемы бедности в ближайшие 20 лет. Так, по меньшей мере 38 млн человек окажутся за чертой бедности или не смогут ее преодолеть, прогнозирует ВБ. Согласно его классификации, к категории бедных в странах с доходом выше среднего относятся лица, прожиточный минимум которых составляет менее 5,5 доллара в день.

Пандемия коронавируса будет иметь продолжительный эффект на экономический рост в долгосрочной перспективе, нанося ущерб инвестициям и человеческому капиталу, подчеркивают авторы доклада. В числе проблем специалисты выделяют безработицу, нестабильность инвестиционного климата, закрытие школ и предприятий, разрыв торговых и производственных цепочек. ВБ отмечает, что без принятия всесторонних мер экономику региона будет ожидать ежегодное сокращение на один процентный пункт на протяжении десятилетия. При этом самые серьезные последствия ощутят бедные домохозяйства, которые испытывают различные трудности, в том числе с доступом к медицинскому обслуживанию, образованию и рынку труда.

ВБ отмечает рост дефицита бюджета в странах региона, увеличение задолженности домохозяйств, ухудшение торгового баланса и усиливающуюся неопределенность, которая ставит под угрозу как экономическую стабильность, так и возможности для частных и государственных инвестиций. Так, дефицит бюджета в ряде стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона может привести к увеличению государственного долга в среднем до 7% от ВВП, указывают эксперты. В связи с этим ВБ призывает к сокращению расходов и мобилизации финансовых средств через более прогрессивное налогообложение.

В приоритете, как считает главный экономист банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Адитья Матту, сейчас должны находиться образование, расширение налоговой базы, а также реформа секторов экономики, которые находятся под защитой государства.

В докладе ВБ содержатся рекомендации для государств региона, нацеленные на преодоление экономических трудностей, вызванных пандемией. Специалисты банка, в частности, призывают к проведению реформ для увеличения налоговой нагрузки и сокращению расходов. Кроме того, по мнению экспертов, для успешного преодоления кризиса странам потребуется усилить роль системы социальной защиты, разработать правила безопасного обучения в условиях пандемии и оказать дополнительную поддержку компаниям для предотвращения банкротства и роста безработицы.