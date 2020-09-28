Последнее обновление: 28.09.2020 17:35

Тихановская выступила против отраслевых санкций в отношении Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что является противником отраслевых санкций против Беларуси. По ее мнению, куда более действенными могут оказаться точечные санкции против конкретных личностей и предприятий.

«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», - заявила сегодня Тихановская.



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