Тихановская выступила против отраслевых санкций в отношении Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что является противником отраслевых санкций против Беларуси. По ее мнению, куда более действенными могут оказаться точечные санкции против конкретных личностей и предприятий.

«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», - заявила сегодня Тихановская.