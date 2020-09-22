Последнее обновление: 22.09.2020 16:05

ЕЭК вводит антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и КНР

Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина вводится на 5 лет и составит 16,18% для алюминиевой ленты, произведенной в Азербайджане, и 13,14% - в Китае.

"Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза, а сегодня это семь предприятий … полностью обеспечат потребности рынка", - говорится в сообщении.

Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато в мае 2019 года.



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