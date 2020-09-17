Последнее обновление: 17.09.2020 16:27

Чехия опровергает информацию о поставках спецсредств для властей Беларуси

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг в четверг информацию белорусского telegram-канала NEXTA о прибытии в страну большегрузного автомобиля за спецсредствами для правоохранителей Беларуси.

Согласно сообщению, на чешский оружейный завод Zeveta в городе Бойковице на юго-востоке республики прибыл белорусский большегрузный автомобиль. Он, по данным канала, должен доставить спецсредства для силовиков, участвующих в разгоне акций протеста в Беларуси.

"Это проверили спецслужбы и полиция. Согласно докладу директора Службы безопасности и информации (контрразведки), автомобиль на территорию предприятия не въезжал".

Лживым назвала утверждение NEXTA представитель дирекции оружейной компании Романа Бахуркова.

"Опубликованная информация о якобы осуществленном въезде белорусского грузовика является полностью лживой. Наша компания вновь заявляет, что выполняет все чешские и международные предписания [связанные с эмбарго на поставки специальных средств, которые могут быть использованы для разгона акций протеста в Белоруссии]. Мы предпримем в правовом поле необходимые шаги для охраны нашего доброго имени", - сказала она, передает ТАСС.



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