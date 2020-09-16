Стачком Беларуськалия подвел итоги итальянской забастовки в августе

Добыча калийной руды на 1 руднике Беларуськалии в августе текущего года сократилась на 205,644 тыс. тонн по сравнению с июльской добычей, что на 16,96% ниже установленного плана.

При этом, выпуск удобрений в первом рудоуправлении сократился 48,697 тыс. тонн по сравнению с июлем, что на 18,04% ниже установленного плана.

Такие данные приводятся в телеграм-канале Стачкома Беларуськалия.

«В итоге многие инженерно-технические работники 1 РУ были лишены премии за август. План на следующие месяцы увеличен и, скорее всего, в годовом исчислении будет выполнен. Но вряд ли это хорошо скажется на горно-шахтном оборудовании. В любом случае, экономические последствия "итальянки" на лицо», - говорится в сообщении.

Вместе с тем стачком признает, что с 19-го августа «большинство рудоуправлений работает в штатном режиме, а 3РУ и 4РУ с выполнением и даже перевыполнением плана».