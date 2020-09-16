Компартия КНР решила усилить контроль над китайским бизнесом

Коммунистическая партия Китая хочет усилить свое влияние на частный сектор экономики страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на новые директивы, опубликованные КПК 15 сентября.

ЦК партии в новых документах призвало Единый фронт (Патриотический единый фронт китайского народа — политическое объединение КНР, возглавляемое Компартией) повысить руководящую роль правительства в частном секторе. Таким образом власти страны намерены решать экономические проблемы риски на фоне увеличивающейся роли бизнеса в экономике.

Как пишет Bloomberg, будущее влияние новых директив на частных предпринимателей Китая пока трудно оценить. Агентство отмечает, что образом Пекин хочет контролировать большую часть национальной экономики, где на долю частного бизнеса приходится сейчас около 60% ВВП.

Bloomberg сообщает, что новые директивы по усилению роли Единого фронта в частном бизнесе являются ответными мерами на изменение ситуации как в национальной, так и в глобальной экономике, а также на давление со стороны США. Единый фронт должен будет создать базу данных предпринимателей и их кадровый резерв, передает РБК.

При этом под контроль Пекина попадают инвесторы, топ-менеджеры и учредители компаний из Гонконга и Макао, которые делают инвестиции в проекты материкового Китая.

США усилили давление на КНР летом 2020 года после того, как Пекин распространил на Гонконг закон о нацбезопаности, который вводит уголовную ответственность за угрожающие центральной власти действия. Вашингтон посчитал, что таким образом Китай хочет лишить Гонконг автономии. Соединенные Штаты ввели ряд санкций против Пекина.

Торговая война между двумя странами обострилась после требований президента Дональда Трампа продать китайский видеосервис TikTok американской компании. Вашингтон считает, что с помощью приложения Пекин следит за его пользователями из США. В качестве возможных покупателей называются Microsoft и Walmart.

В ответ на это 28 августа китайские власти обновили список технологий, которые требуют специального разрешения для экспорта. В их число вошла технология искусственного интеллекта, используемая в TikTok. Таким образом Пекин хочет сорвать или хотя бы приостановить сделку по продаже сервиса.