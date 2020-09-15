Развивающиеся страны Азии ждет спад экономики впервые за почти 60 лет

Развивающиеся страны Азии в текущем году столкнутся с отрицательными темпами экономического роста впервые за почти 60 лет.

Такой прогноз содержится в распространенном во вторник докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого находится в Маниле, передает ТАСС.

«В этом году ожидается спад экономического роста в развивающихся странах Азии впервые за почти шесть десятилетий, однако восстановление возобновится в следующем году, по мере того как регион начнет выходить из упадка, вызванного пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)», - отмечается в документе.

«Рост валового внутреннего продукта в развивающихся странах Азии составит -0,7% в этом году, что станет первым отрицательным экономическим ростом с начала 1960-х годов. В 2021 году рост увеличится до 6,8%, отчасти потому, что будет соотноситься со сравнительно слабым 2020 годом», - уточняется в отчете.

Эксперты АБР ожидают, что в текущем году около трех четвертей экономик региона продемонстрируют отрицательный рост. При этом некоторые страны, которые в значительной степени зависят от торговли и туризма, особенно в Тихоокеанском регионе и Южной Азии, столкнутся с двузначным снижением роста.

«КНР - одна из немногих экономик региона, преодолевших экономический спад. Ожидается, что в этом году ВВП страны вырастет на 1,8%, а в 2021 году - на 7,7%, благодаря успешным мерам в области общественного здравоохранения, обеспечивающим платформу для роста», - прогнозирует банк.