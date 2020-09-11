S&P поместил рейтинги Беларусбанка и БелАПБ в список CreditWatch Negative

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило в список на пересмотр долго- и краткосрочные кредитные рейтинги эмитентов «В» Беларусбанка, Белагропромбанка и БелВЭБа.

«В настоящий момент белорусские банки подвергаются возрастающему давлению на показатели ликвидности ввиду того, что отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту, которые отмечались в первом полугодии 2020 г., недавно усилились. Усиление политической неопределенности, связанной с оспариванием результатов президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 г., обусловило повышение спроса граждан на иностранную валюту и привело к значительному обесценению белорусского рубля относительно иностранных валют: так, обесценение национальной валюты относительно доллара США составило более чем 20% по сравнению с концом 2019 г. Эта ситуация обусловливает повышение рисков в банковской системе Беларуси», - говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что 24 августа НБРБ временно (до 15 сентября 2020 г.) приостановил предоставление кредитов овернайт, номинированных в национальной валюте.

«Эта мера направлена на сдерживание спекулятивного спроса на иностранную валюту. Мы считаем, что доступные механизмы поддержки ликвидности в национальной валюте, такие как еженедельные аукционы, не позволяют в полной мере покрыть возросшие потребности в ликвидности, при этом поддержка ликвидности в иностранной валюте со стороны национального банка в определенной степени ограничена. Как следствие, многие банки, ведущие операционную деятельность в Беларуси, с недавнего времени начали консолидировать свою ликвидность и ограничивать выдачу кредитов физическим лицам», - говорится в сообщении.

Эксперты S&P полагают, что ухудшение макроэкономической среды в связи с пандемией коронавируса, волатильность курса национальной валюты и вероятность сохранения длительной политической неопределенности и общественных протестов окажут дополнительное негативное влияние на способность белорусских компаний и домохозяйств обслуживать долговые обязательства.

«Мы полагаем, что в 2020-2021 гг. объем проблемных кредитов и потерь по кредитам будет повышенным, в том числе из-за обесценения белорусского рубля более чем на 20% с 2019 г. и значительной доли кредитования в иностранной валюте (более 47% совокупных кредитов банковской системы по данным на 1 июля 2020 г.). Указанные факторы, скорее всего, будут оказывать давление на уже невысокие показатели капитализации банковского сектора страны», - подчеркивается в сообщении.

«Мы оцениваем запасы капитала белорусских банков как низкие по международным стандартам. Как следствие, мы пересматриваем нашу оценку капитализации и прибыльности Беларусбанка и Белагропромбанка с «умеренных» на «слабые»; «слабая» оценка капитализации и прибыльности Банка БелВЭБ остается без изменений. В то же время мы отмечем, что наши оценки капитализации и прибыльности банков оказывают нейтральное влияние на оценки характеристик их собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP)», - констатируют эксперты.

«Хотя рейтинги трех банков («В») в настоящее время ограничены уровнем долгосрочных суверенных рейтингов, оценка SACP Беларусбанка на одну ступень выше оценок двух других рассматриваемых банков. Это обусловлено более сильной бизнес-позицией на белорусском рынке, диверсифицированной клиентской базой и высокой рыночной долей банка — более 40% по объему совокупных активов, совокупных кредитов и депозитов клиентов. Тем не менее, как и другие белорусские банки, Беларусбанк столкнулся с оттоком депозитов, который усилился после президентских выборов 2020 г. в соответствии с общей тенденцией в банковском секторе. В связи с этим мы пересмотрели нашу оценку показателей фондирования банка и в настоящее время определяем их как «средние» (ранее — «выше среднего»)», - сказано в сообщении.

S&P планирует вывести рейтинги из списка на пересмотр в ближайшие три месяца в случае получения большей ясности относительно поведения вкладчиков, имеющих депозиты как в национальной, так и в иностранной валюте, а также относительно мер НБРБ и правительства по урегулированию сложившейся кризисной ситуации.

В то же время S&P готово понизить рейтинги всех трех банков более чем на одну ступень, если отток депозитов усилится либо если их запасов ликвидности и поддержки со стороны НБРБ будет недостаточно для своевременного выполнения их обязательств в полном объеме.

«Кроме того, мы можем предпринять негативное рейтинговое действие, если правительство введет жесткие ограничения на обмен валюты и движение капитала. Негативное рейтинговое действие в отношении суверенного правительства повлечет за собой аналогичное рейтинговое действие в отношении трех указанных банков»,- говорится в сообщении S&P.