Российские адвокаты поддержали коллег в письме к Минюсту РБ

Более 250 российских адвокатов подписались под открытым обращением в Министерство юстиции Беларуси, в котором констатируют, что нарушения прав человека и профессиональных прав адвокатов в Беларуси приобрели массовый и системный характер.

«В СМИ и социальных сетях опубликованы сотни свидетельств граждан, участников мирных акций гражданского протеста, о применении к ним, в том числе к гражданам России, насилия со стороны сотрудников ОМОН, иных спецподразделений, о пытках и жестоком, унижающем человеческое достоинство обращении в отделах милиции, изоляторах временного содержания в Минске и других городах Беларуси», - говорится в обращении.

«С сожалением приходится констатировать, что нарушения прав человека в Республике Беларусь (в особенности, на свободу мирных собраний и выражение мнения, распространение информации, защиту от пыток и иного бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, на получение квалифицированной правовой защиты, на справедливое судебное разбирательство) приобрели массовый характер и являются системной проблемой, требующей незамедлительного решения в соответствии с общепризнанными принципами международного права и принятыми на себя государством обязательствами (в частности, согласно Международному пакту о гражданских и политических правах)», - сказано в обращении.

Российские адвокаты возмущены тем, что адвокатов в Беларуси не допускают к их подзащитным, часто не сообщают о месте нахождения задержанных граждан, судебные заседания по рассмотрению административных дел в отношении участников акций протеста проводятся в отсутствие защитников, поданные на действия сотрудников правоохранительных органов жалобы и заявления не принимаются либо рассматриваются формально.

«Посягательство на профессиональные права адвокатов со стороны государственных органов Республики Беларусь, призванных служить гарантами обеспечения указанных прав, является недопустимым и нарушает п. 16, п. 27 Основных принципов, касающихся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 27.08.-07.09.1990 г.). Мы выражаем серьезную обеспокоенность низким уровнем правовых гарантий независимости адвокатуры, как важнейшего института гражданского общества и одного из неотъемлемых элементов системы правосудия в Республике Беларусь, который в сложившейся ситуации находится под угрозой», подчеркивается в обращении.

Российские адвокаты призывают уполномоченные органы государственной власти Республики Беларусь принять меры по защите прав граждан, пострадавших при подавлении мирных собраний 9−11 августа 2020 г., в том числе, прав на получение правовой помощи, справедливое судебное разбирательство и привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, совершивших акты насилия в отношении граждан.

«Мы призываем обеспечить адвокатам Республики Беларусь возможность для свободного и беспрепятственного осуществления своей профессиональной деятельности в полном соответствии с международными стандартами, включая:

доступ к подзащитным, находящимся в местах временного содержания,

участие защитников в судебных заседаниях по рассмотрению дел в отношении заключения под стражу, иных учреждениях пенитенциарной системы, задержанных граждан;

всестороннее, своевременное и объективное рассмотрение государственными органами жалоб, заявлений, иных обращений адвокатов в защиту прав граждан, подвергшихся незаконному задержанию, пыткам, иному унижающему человеческое достоинство обращению;

соблюдение международных правовых гарантий независимости адвокатской деятельности».