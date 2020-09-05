PandaDoc: 4 сотрудника оказались в заложниках, компания закрывает офис в Минске

IT-компания PandaDoc сообщила, что 4-го сентября стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело, согласно которому сотрудники компании обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.

К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

«Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований. Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками», - говорится в заявлении компании.

«Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники 4-х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc. Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией», - подчеркивается в сообщении.

Сейчас в заложниках в заключении находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, Владислав Михолап (HR).

Как сообщалось, 2-го сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. На протяжение всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось. Работа белорусского офиса практически полностью парализована.

«Закона больше нет. Власть даже не пытается действовать по закону, она просто фабрикует дела под политические заказы, которые приходят сверху. И если вы думали, что это не коснется вас, то мы смело можем вас заверить в обратном — это уже коснулось всех. Молчать мы больше не будем! В стране полный правовой беспредел. Действия властей ничем кроме геноцида и репрессиями назвать нельзя. Чем дальше это заходит, тем длиннее дорога обратно. А скоро будет обрыв.

Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству», - говорится в заявлении.

«В ином случае, наши шаги следующие:

Мы будем вынуждены закрыть компанию в Республике Беларусь, что приведет к потере высооплачиваемых рабочих мест.

Так как в таком режиме работать не получится, то мы начнем основание альтернативы Парка Высоких Технологий вне РБ. Нас ждут.

Мы максимально ярко осветим этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах», - сказано в заявлении.