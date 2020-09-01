Беларусь просит Россию рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Власти Беларуси направили в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Беларуси перед Россией в 2021 году в сумме $600 млн.

Об этом сообщает "Интерфакс"со ссылкой на источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.

По его словам, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет. На этой неделе вопрос о рефинансировании госдолга Минска "будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран".

"Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается. Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет РФ".

Он считает, что для Минска оптимальным сроком получения от России средств для рефинансирования госдолга "является январь-февраль 2021 года". В этом случае белорусская сторона, "не испытывала бы каких-либо проблем с исполнением внешних обязательств, как минимум, в течение первого полугодия", - добавил он.

27 августа Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд белорусского госдолга.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - отметил он.