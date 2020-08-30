Последнее обновление: 30.08.2020 11:11

США обеспокоены попытками Китая купить украинскую компанию "Мотор Сич"

Соединенные Штаты обеспокоены инвестициями Китая в украинскую промышленность.

Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, следует из сообщения Госдепартамента, обнародованного в субботу, 29 августа.

В частности, Помпео упомянул попытки Пекина приобрести украинское предприятие "Мотор Сич", а также назвал инвестиции КНР "враждебными", передает DW.

Вашингтон не впервые выступает против покупки китайцами одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире. Так, еще в августе 2019 года Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, стремился не допустить продажу "Мотор Сич" китайской компании. Болтон считал, что успешная сделка позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны.

Украинское предприятие "Мотор Сич" занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Его продукцию используют более чем в ста странах мира.



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