Стоимость денег на рублевом межбанковском рынке взлетела до 18,5% годовых

На фоне дефицита рублевой ликвидности банков Нацбанк Беларуси провел дополнительный кредитный аукцион на срок 5 дней.

Как сообщил регулятор, на аукцион поступили 34 заявки от 8 банков со ставками от 7,75 % до 20,00 % годовых на общую сумму 1334,89 млн. рублей.

«Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 549,29 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 18,57 % годовых, ставка отсечения составила 16,10 % годовых», - говорится в сообщении Нацбанка РБ

Поскольку Нацбанк лишь на треть удовлетворил спрос на ликвидность, сегодня на рублевом межбанке также продолжится рост процентных ставок.