Лукашенко и остановка БелАЗа – еще один фейк

Лукашенко сегодня обвинил оппозиционное большинство в том, что они мешают усталым белазовцам добираться после смены домой и что на заводе реально никто не бастует. Но при этом он выдал очередной фейк: остановится сегодня БелАЗ и Жодино не будет.

"Что там на БелАЗе? Они (провокаторы) уже так паскудно себя ведут. Это вчера мы следили: белазовцы идут уставшие со смены домой, за проходную вышли, а они флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку... Я же знаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо. Они же прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ - и города не будет", - сказал Лукашенко.

Исходя из слов Лукашенко, властям следует срочно задуматься о том, что делать с населением Жодино. Сегодня склады годовой продукции БелАЗа превышают 7 месяцев производства: завод можно на полгода останавливать.

При этом сокращение производства самосвалов уже происходит на протяжении 17 месяцев и составило 576 самосвалов. В июле 2020 года производство упало на 57,3% или 43 самосвала по сравнению с июлем прошлого года.