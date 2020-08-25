Лукашенко озабочен подкупом бюджетников и пенсионеров

Лукашенко потребовал от Минфина обеспечить выплату повышенных пенсий и зарплат бюджетникам независимо от состояния бюджета.

"… хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое", - сказал Лукашенко на встрече с первым вице-премьером встрече с первым вице-премьером Николаем Снопковым и министром финансов Юрием Селиверстовым.

Он отметил, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.

"Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - заключил белорусский правитель.

Плановый дефицит бюджета Беларуси был увеличен с первоначальных Br900 млн до Br2,1 млрд. По итогам этого года он может составить до Br5 млрд. Минфин утверждает, что дефиците отражена реструктуризация задолженности комбинатов хлебопродуктов на сумму около Br1,3 млрд.

По итогам января - июля 2020 года дефицит республиканского бюджета составил Br1,4 млрд. Доходы сложились на уровне Br12,8 млрд, расходы - Br14,2 млрд. Поступление доходов ниже прошлогоднего уровня на Br1,5 млрд. В запланированных объемах поступают акцизы (Br1,7 млрд), НДС (Br5,8 млрд), вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения (Br883 млн).