Палата представителей США одобрила выделение Почтовой службе $25 млрд

Часть Конгресса США, Палата представителей одобрила выделение дополнительных $25 млрд Почтовой службе и приостановку ее операционных изменений.

Об этом сообщает американская телевизионная сеть CBS, передает РБК.

Согласно законопроекту, Почтовая служба не сможет вносить какие-либо операционные изменения, которые, как передает CBS, уже стали задерживать доставку корреспонденции, до января 2021 года.

Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат.

Как пишет CNN, ранее Белый дом пригрозил, что президент США Дональд Трамп наложит вето на законопроект, если документ дойдет до него.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси перед голосованием предложила не обращать внимания на то, что Трамп говорит насчет Почтовой службы, поскольку, по ее мнению, таким образом он стремится повлиять на президентские выборы, которые пройдут в ноябре.

Лидеры демократов начали вносить изменения в работу почты, чтобы повысить эффективность службы и сэкономить средства. Их противники утверждают, что реформы связаны с проведением голосования по почте во время выборов президента.

В конце июля Трамп заявил, что если всеобщее голосование в США будет проходить по почте, выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими выборами в истории и окажутся «большим позором» для Штатов. Он также отметил, что при таком голосовании на результаты легко смогут повлиять из-за рубежа.

Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии, сторонник Республиканской партии Тревор Поттер говорил, что голосование по почте безопасно и защищено от вмешательств и мошенничества.