Глава Viber: Мы закрыли офис в Беларуси… из-за страха

Блокировки интернета в Белоруссии 9-12 августа привели к перебоям в работе мессенджера Viber. Налеты на офисы Яндекса и Uber и вовсе привели к тому, что Viber принял решение о закрытии своего офиса в Беларуси.

«…наш офис был затронут этой ситуацией (протесты и насилие против проетстующих), так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице. На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как «Яндекс» и Uber были захвачены вооруженными людьми. Незамедлительно мы решили закрыть свой офис. Он был открыт, но в нем работало около 15-20% от обычного количества людей из-за коронавируса. И мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удаленно», - рассказал в интервью Forbes Джамел Агауа, гендиректор японской компании Rakuten, которая владеет Viber.

Ранее, Агауа выразил озабоченность отключением интернета и фактом блокировки приложения в Беларуси.

Он пояснил, что решение о закрытии офиса было принято «ради безопасности наших сотрудников».

«Потому что двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин. Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали. Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали», - сообщил глава Rakuten.

«Одного отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо, хоть и не понимает, почему был арестован. Второй в больнице с серьезными травмами. По закону он все еще под арестом», - отметил он.

Агауа сказал, что неоправданное насилие заставляет людей вне политики думать о политике и принимать политические решения.

«Мы не занимаемся политикой в Viber. Мы ждем, что насилие прекратится. Люди мирно протестуют. И право мирно протестовать — жизненно важное. Если ты не можешь сказать, что не согласен, то у тебя нет свободы. Люди должны иметь возможность выразить свое несогласие мирно. Мы против любых форм насилия. Люди в Беларуси должны решить свое будущее», - заявил он.

«Я не должен выражать свое мнение о президенте, властях, политической ситуации, потому что я не являюсь экспертом. Но Viber затронула жестокость, которую мы видели. Мы жертвы этого насилия. Опять же, один из наших сотрудников находится в больнице. Мы думаем о нем, потому что он не проявлял жестокости, он не был опасен для кого-либо, когда его арестовали. Единственное, чего мы хотим, — это конец жестокости. И мы хотим нормального диалога между людьми и властями, это единственное, чего мы хотим для белорусского народа», - резюмировал глава Rakuten.

«Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно», - заявил Джамел Агауа.

Он также пояснил, что почему Viber не подписался под общим заявлением белорусских IT-компаний.

«… подписывать бумагу, в которой написано, что если ничего не поменяется, то мы просто закроем наш офис и уедем… А что будет с сотрудниками? Как это им поможет, если они потеряют работу? Проблема была в том, как он (документ – заявление, ред.) был написан. Я не хочу произвести на своих сотрудников впечатление, что мы покидаем их. Мы будем их поддерживать до последних минут, до последних дней. У нас прекрасные сотрудники в Беларуси, мы их не оставим, мы хотим им помочь», - сказал Агауа.