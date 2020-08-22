Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода

Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг идею введения безусловного базового дохода.

Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое они публикуют в пятницу, 21 августа.

"Это было бы неолиберализмом. И если считать честно и правильно, то это непомерно высокие затраты", - полагает глава германского Минфина. "Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы", - добавил он.

18 августа в ФРГ был запущен сайт, посвященный уникальному эксперименту. Он предполагает, что с весны 2021 года 120 случайно отобранным участникам в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств. В ходе эксперимента, в частности, предполагается установить, как безусловный базовый доход влияет на психологию его получателей, передает DW.

В интервью изданиям Funke Олаф Шольц также спрогнозировал, что в будущем году, чтобы справиться с последствиями пандемии, государству придется дополнительно увеличить госзадолженность посредством кредитов. "Это можно предположить с учетом развития", - отметил министр, добавив, что средства пойдут на "защиту здоровья граждан и стабилизацию экономики". Как напоминает агентство AFP, глава Минфина уже в этом году говорил о планируемых заимствованиях в размере около 218 млрд евро для спасения экономики страны от кризиса.

В то же время экономический совет Христианско-демократического союза (ХДС) - близкое к правящей партии объединение предпринимателей - ранее предостерег от новых заимствований даже в текущем году и призвал вернуться к "бюджетной дисциплине".

До 2020 года ФРГ удавалось отказываться от новых задолженностей - благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживался стратегии, известной как "черный ноль", при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.