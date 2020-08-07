SpaceX отправила в космос ракету-носителя Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с 10-й по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Пуск состоялся в 01:12 по времени восточного побережья США (08:12 мск), трансляция ведется на сайте компании.

Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника компании BlackSky. Запуск неоднократно откладывался.

Спустя приблизительно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя. Ранее она использовалась четырежды. Речь идет о первом запуске в беспилотном режиме нового корабля Crew Dragon в марте 2019 года, о выводе на орбиту спутника RADARSAT в июне 2019 года, а также о запусках четвертой и седьмой группировок Starlin, передает ТАСС.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте, седьмая, восьмая и девятая - в апреле, в начале и середине июня.