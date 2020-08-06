Последнее обновление: 06.08.2020 18:22

ЦБ Чехии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,25%

Национальный банк Чехии оставил неизменными процентные ставки в четверг после резкого снижения стоимости заимствований и на фоне повышенной инфляции.

Все опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что чешский ЦБ сохранит ставку двухнедельного репо на уровне 0,25%. Более того, рынок ожидает, что ставка останется неизменной как минимум на протяжении следующего года.

С марта, когда Европа оказалась под ударом пандемии коронавируса, центробанк снизил ключевую ставку в общей сложности на 200 базисных пунктов.

ВВП Чехии сократился во втором квартале на рекордные 10,7% в годовом выражении и на 8,4% к первому кварталу. Тем не менее инфляция в июне составила 3,3%, превысив целевой диапазон банка в 1-3%.

По прогнозам чешского ЦБ, экономика страны в 2020 году сократится на 8% и вырастет на 4% в 2021 году.





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