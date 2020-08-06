Беларусь за полгода нарастила экспорт продовольствия на 6,4%

В январе-июне 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил $2,7 млрд. и вырос на 6,4% или $163,5 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на $67,9 млн. или 16,2 % до $486,3 млн., молока и молокопродуктов - на 6,9 % или $75,7 млн. до $1179,9 млн., сахара - на 15,1 % или $10,4 млн. до $79,1 млн.

В страны СНГ (без учета Российской Федерации) поставлено продукции АПК на $342,9 млн. больше (+57,9%). Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 12,6 % («плюс» 4,1 %). Доля Российской Федерации в общем объеме снизилась на 7,3 процентных пункта и составила 75,8 % или $2,1 млрд..

В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК на $315,4 млн., темп роста – 146,3 %. Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 11,6 % («плюс» 3,2 %).

Китайское направление показало рост в 2,7 раза и выросло до 110,9 млн.