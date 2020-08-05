Власти Беларуси увеличили планируемый дефицит бюджета-2020 в 2 раза

Минфин Беларуси более чем в 2 раза до $2,1 млрд. ухудшил плановый дефицит бюджета, но реальный прогноз ведомства еще мрачнее.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова. По итогам года, с учетом выпадающих доходов, дефицит достигнет 5 млрд рублей.

«5 млрд рублей - это приличная сумма. Половина - это нефтяные потери, снижение пошлин, снижение экспорта нефтепродуктов. Плюс по налогу на прибыль и дивиденды более 2 млрд рублей недополучим. Но дефицит — это расчетное значение, вопрос, как его перекрыть. Ситуация известна, принят ряд мер по оптимизации бюджетных расходов. Пересмотрен ряд направлений», - сообщил Селиверстов.

Всего до конца года Минфин прогнозирует потери доходов на уровне около 3,7−4 млрд рублей.

Министр сказал, что сэкономить до1 млрд. рублей получится за счет отмены культмассовых мероприятий, переноса Олимпийских игр, экономии расходов на коммунальные услуги из-за теплой погоды. Многие дети учились дистанционно — бюджет сэкономил расходы на питание, отметил Селиверстов.

Кроме того, около 1,3 млрд рублей дефицита - это сумма реструктурированных долгов КХП.

«В июне прошла сделка по реструктуризации долгов комбинатов хлебопродуктов — эта сделка планировалась с прошлого года, мы отнесли их долг на более поздний период. Стоял только вопрос — когда сможем реализовать этот проект. Потребовалось это сделать в этом году, когда предприятиям стала нужна допподдержка. Других таких сделок не планируется. Понятно, что это не единственная задолженность этих комбинатов. Но перед бюджетом других долгов у них нет», — сообщил чиновник.

Дефицит республиканского бюджета за январь-июнь 2020 года сложился в сумме 1,8 млрд рублей. По итогам семи месяцев дефицит бюджета сложился на уровне 1,4 млрд рублей.

За 7 месяцев доходы консолидированного бюджета составили 22,3 млрд рублей, расходы составили 23,7 млрд рублей.

Под финансирование дополнительных расходов из-за пандемии Минск уже привлек 90 млн евро экстренного финансирования от Всемирного банка, ожидается еще получение 20 млн долларов от ОПЕК с возможностью расширения до 50 млн долларов.

Вместе с тем, властям удалось сэкономить на субсидиях и доплатах работникам за счет средств Фонда соцзащиты: изначальная оценка затрат составляла до 180 млн. рублей, но потратили всего 1,9 млн рублей.

Самые большие проблемы в январе-июле были с поступлением вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты — получено всего 175 млн рублей, или около 13% плана, с налогом на прибыль — 260 млн рублей (18% плана), по дивидендам госпредприятий — 216 млн рублей (21% плана).