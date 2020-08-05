Последнее обновление: 05.08.2020 17:18

Беларусь за полгода получила $142,23 млн. через систему денежных переводов

Объем денежных переводов, полученных в Беларуси во втором квартале 2020 года через международные системы денежных переводов, достиг 74,41 млн. и вырос на 6,89 млн. по сравнению с I кварталом текущего года.

С начала 2020 года в Беларусь через международные системы денежных переводов поступили $141,23 млн. сообщил Нацбанк РБ. Средняя сумма полученного в стране денежного перевода во втором квартале 269,3 доллара США (243,76 в первом квартале).

В свою очередь, денежные переводы из Беларуси во втором квартале составили $49,91 млн. и выросли на $12,29 млн. в сравнении с первым кварталом. Всего с начала года из страны утекли $87,53 млн. в виде денежных переводов. Средняя сумма одного денежного перевода, отправленного из Беларуси во втором квартале, составила $413,44 долларов США ($327,54 в первом квартале).

Денежные переводы внутри страны во 2 квартале 2020 года составили всего лишь 63844 рублей (60033 рубля в первом квартале). Средняя сумма одного денежного перевода составила 267 рублей (247 рублей в 1 квартале).





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