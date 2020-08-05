МАРТ РБ дополнил перечень запретной пластиковой посуды в общепите

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь дополнило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

С учетом дополнений, с 1 января 2021 г. запрещаются использование и продажа в объектах общественного питания следующей одноразовой пластиковой посуды: вилки; ложки; ножи; палочки для размешивания напитков; cтаканы; тарелки; трубочки (соломинки) для напитков; упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий; чашки.

«Указанный запрет не распространяется на одноразовые пластиковые крышки для стаканов, а также на изделия и предметы, изготовленные из бумаги и картона, дерева, иных материалов природного происхождения и из комбинированных материалов», - говорится в комментарии ведомства.