Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга

Власти оказавшейся в состоянии дефолта Аргентины договорились с кредиторами о реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга при этом была списана.

Об этом 4 августа сообщило министерство экономики в Буэнос-Айресе. По данным ведомства, соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются, передает DW.

Ранее сообщалось, что переговоры с кредиторами аргентинского правительства, среди которых, в частности, были компании по управлению активами BlackRock и Ashmore, зашли в тупик. При этом речь шла о реструктуризации долгов объемом 65 миллиардов долларов. Международный валютный фонд (МВФ) называл возможное списание задолженности Аргентине неприемлемым.

Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял 323 миллиарда долларов. В ночь на 23 мая Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 миллионов долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.