Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, объявил российский Минфин. Кипр не согласился на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну.

«В июне—июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты — это наиболее жесткий вариант изменения соглашения. В ответ кипрские власти выдвинули свои предложения. «По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ» и будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов, отмечается в сообщении Минфина, передает РБК.

Россия предлагала на этой неделе провести очные переговоры на Кипре, чтобы найти компромиссное решение, но получила отказ, уточнили в министерстве. Однако, по данным кипрских СМИ, окончательную точку поставил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Кипра.

По последним доступным данным ЦБ, за 2019 год Россия вложила в Кипр более $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. За время действия налогового соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, туда было выведено в 2018 году более 1,4 трлн руб., а в 2019-м — более 1,9 трлн, указал Минфин.

Об отмене льготных налоговых ставок «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», объявил 25 марта президент Владимир Путин. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами и разорвать договоренности с теми, кто не пойдет на изменения. Дополнительные доходы должны направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным гражданам.

Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. После выхода из СИДН с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти).

После повышения ставок наиболее подходящим способом продолжить экономить на налогах, переводя капитал за рубеж, мог стать так называемый сквозной подход. Его суть проста: иностранная структура должна заявить, что реальным получателем дохода из России является не она, а российское лицо. Это позволит снизить ставку до 13% и даже до 0%. Условия льготы: срок владения акциями — более года, портфель, по которому платятся дивиденды, не менее 50%, а плательщик не резидент офшоров из черного списка.

Но Минфин сыграл на опережение и в конце мая опубликовал законопроект, который практически сводил на нет возможности сквозного подхода уже с 2021 года. Но бизнесу удалось пролоббировать переходный период до 2024 года, выяснил РБК. Еще на три года льгота сохранится только на выплаты в страны, которые не входят в черный список офшоров. После разрыва налогового соглашения Кипр рискует попасть в этот список, и тогда пришедшие оттуда компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%.

«Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. Выгоднее будет все переводить обратно в Россию», — считает замминистра.

На фоне общего ужесточения налогового режима для выплат за рубеж резидентам «русских офшоров», специальных административных районов (САР) во Владивостоке и Калининграде, обещают разрешить ставку налога на дивиденды 5 вместо 15%. Пока льгота действует только для публичных международных холдинговых компаний. Правительство одобрило инициативу распространить ее на непубличные.