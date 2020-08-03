В России первый взнос по льготной ипотеке снижен до 15%

Правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил премьер РФ Михаил Мишустин.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», — заявил премьер, которого цитирует РБК.

По его словам, таким образом в программе смогут участвовать заемщики, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года.

В апреле президент Владимир Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Таким образом власти решили поддержать россиян и строительную отрасль время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Изначально первый взнос по таким кредитам был установлен на уровне не менее 20%. В Московской и Ленинградской областях лимиты по сумме кредитов составляли 8 млн руб., а в остальных регионах — 3 млн руб. Затем их повысили до 12 млн руб. и 6 млн руб., соответственно.