Последнее обновление: 03.08.2020 12:05

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.

Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года. Еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян, передает РБК.

Предпринимательские доходы включают в себя вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и т.д.

В целом реальные располагаемые доходы за апрель—июнь — период, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, — снизились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999 года.

В денежном выражении доходы от предпринимательской деятельности составили во втором квартале около 512 млрд руб. при общем объеме денежных доходов населения в 14,6 трлн руб., или на 300 млрд руб. меньше, чем в первом квартале 2020 года, следует из данным Росстата.

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