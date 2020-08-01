Последнее обновление: 01.08.2020 13:48

Минпромторг России начал расследование в отношении производимой в Беларуси ткани

Минпромторг России начинает компенсирующее расследование в целях анализа соответствия субсидий, предоставляемых на территории Беларуси, а также установления наличия ущерба отрасли национальной экономики вследствие ввоза субсидируемого товара с территории Беларуси либо вытеснения аналогичного товара с рынка субсидирующего государства-члена.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства

«Объектом расследования являются ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, происходящие из Республики Беларусь и ввозимые на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Расследование начато после рассмотрения обращения ООО «Брянский камвольный комбинат».

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