Последнее обновление: 01.08.2020 12:10

Microsoft разрешила сотрудникам в США работать удаленно до января

Корпорация Microsoft разрешила сотрудникам в США работать из дома по меньшей мере до 19 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя компании.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию на местном уровне в каждом регионе, стране или штате, где мы работаем, и продолжим корректировать даты [отмены режима удаленной работы]», — сказал представитель, передает РБК.

В конце июля продлить режим работы из дома также решили в компании Alphabet. Согласно решению главы компании Сундара Пичаи, сотрудники могут работать удаленно по крайней мере до июля 2021 года. Решение касается большей части штатных сотрудников Alphabet и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудников, работающих по контрактам.

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