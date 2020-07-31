Продажи рекламы Google восстановились после резкого падения в марте во время пандемии коронавируса, сообщил в четверг владелец Google Alphabet Inc. Это смягчило опасения, вызванные первым снижением квартальных продаж Alphabet.

“Мы увидели первые признаки стабилизации, когда пользователи стали возвращаться к коммерческой деятельности в интернете”, - сказал аналитикам во время конференц-звонка в четверг генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи.

Продажи от поисковой рекламы на конец июня были примерно на уровне прошлого года после двузначного падения в марте, сказала финансовый директор Рут Порат, передает Reuters.

Акции Alphabet были малоподвижны на уровне $1.552, что выше их пика до пандемии, после того как компания сообщила о снижении выручки на 2% во втором квартале, что меньше, чем 4%, которые прогнозировали аналитики.

Выручка за второй квартал составила $38,3 миллиарда, причем динамика была худшей со времени рецессии 2009 года, когда рост составил 2,9%.

Alphabet объявила о расширении программы обратного выкупа акций на $28 миллиардов.

Капитальные затраты снизились на 12% до $5,4 миллиарда по сравнению с 3-процентным снижением в предыдущем квартале.

Прибыль Alphabet за квартал составила почти $7 миллиардов, или $10,13 на акцию, что выше усредненного прогноза аналитиков в $5,6 миллиарда, или $8,29 на акцию.