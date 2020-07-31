Последнее обновление: 31.07.2020 10:25

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения.

О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.

При этом российские пользователи системы могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа, передает РБК.

Отмена внутрироссийских переводов связана с вступлением в июле в силу поправок к закону «О национальной платежной системе», которые были приняты годом ранее. В соответствии с документом, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства.

Изменения в законодательстве также запрещают анонимное пополнение электронных кошельков — теперь для этого необходима идентификация личности. Ужесточение правил для электронных платежных систем власти объясняют борьбой с финансированием терроризма и наркоторговли.



blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование