PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения.

О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.

При этом российские пользователи системы могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа, передает РБК.

Отмена внутрироссийских переводов связана с вступлением в июле в силу поправок к закону «О национальной платежной системе», которые были приняты годом ранее. В соответствии с документом, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства.

Изменения в законодательстве также запрещают анонимное пополнение электронных кошельков — теперь для этого необходима идентификация личности. Ужесточение правил для электронных платежных систем власти объясняют борьбой с финансированием терроризма и наркоторговли.