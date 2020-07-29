Последнее обновление: 29.07.2020 18:50

МАРТ РБ вынес предупреждение Банковскому процессинговому центру

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Банковскому процессинговому центру за необоснованный отказ от проведения работ по тестированию банкоматов.

"Министерство установило, что Банковский процессинговый центр отказал обществу с ограниченной ответственностью в заключении договора о работах по тестированию банкоматов на их совместимость с аппаратно-программным комплексом, используемым в центре. Также было отказано в организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу. При этом не было экономически или технологически обоснованных причин для отказа", - говорится в сообщении.

МАРТ усмотрел в действиях Банковского процессингового центра признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Было выдано предупреждение, согласно которому центру следует разработать локальные акты с равными и исполнимыми условиями для производителей и поставщиков банкоматов. Один из актов должен определять порядок организации работ по тестированию банкоматов, второй - порядок организации доступа к тестовому процессингу.

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