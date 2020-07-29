В Беларуси с 1 августа повышаются соцпенсии, надбавки и доплаты

В связи с повышением размера бюджета прожиточного минимума с 1 августа повышаются социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в августе-октябре для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br64,03, в возрасте от 75 до 80 лет - Br48,02. Надбавка для инвалидов I группы составит Br64,03, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,02, сообщает Минтруда РБ.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br281,71, инвалидам с детства II группы - Br243,3, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br217,69, инвалидам III группы - Br192,08, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br128,05, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br204,88 до Br281,71.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br256,1 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br307,32 (за двумя и более).