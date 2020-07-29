Последнее обновление: 29.07.2020 10:40

Всего 10 компаний Минска обеспечили треть налоговых поступлений в I полугодии 2020 года

Налоговая инспекция по Минску опубликовала традиционный ТОП-10 налогоплательщиков в первой половине 2020 года, указывающий на отсутствие качественных изменений в жестко контролируемой государством экономике синеокой с элементами олигархии (семейного бизнеса).

Вошедшие в десятку предприятия и организации в совокупности перечислили в бюджет 1,9 миллиарда рублей, что составляет треть консолидированного дохода бюджета столицы при том, что в Минске зарегистрированы 139 тыс. налогоплательщиков. Названия вошедших в десятку организаций не меняются из года в год.

"В рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений за январь- июнь 2020 года, вошли «Газпром трансгаз Беларусь", Славнефтехим, Табак-Инвест, РУП "Минскэнерго", Белорусская нефтяная компания, МТС, Беларусбанк, Минск Кристалл, А1, Минский завод виноградных вин", - сообщила налоговая инспекция по Минску.

В данный момент в Минске работают 139,1 тысячи субъектов хозяйствования. Среди них - 58,6 тысячи организаций и 80,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Налогоплательщиками в столице также являются 255,2 тысячи граждан.



-->
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование