Всего 10 компаний Минска обеспечили треть налоговых поступлений в I полугодии 2020 года

Налоговая инспекция по Минску опубликовала традиционный ТОП-10 налогоплательщиков в первой половине 2020 года, указывающий на отсутствие качественных изменений в жестко контролируемой государством экономике синеокой с элементами олигархии (семейного бизнеса).

Вошедшие в десятку предприятия и организации в совокупности перечислили в бюджет 1,9 миллиарда рублей, что составляет треть консолидированного дохода бюджета столицы при том, что в Минске зарегистрированы 139 тыс. налогоплательщиков. Названия вошедших в десятку организаций не меняются из года в год.

"В рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений за январь- июнь 2020 года, вошли «Газпром трансгаз Беларусь", Славнефтехим, Табак-Инвест, РУП "Минскэнерго", Белорусская нефтяная компания, МТС, Беларусбанк, Минск Кристалл, А1, Минский завод виноградных вин", - сообщила налоговая инспекция по Минску.

В данный момент в Минске работают 139,1 тысячи субъектов хозяйствования. Среди них - 58,6 тысячи организаций и 80,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Налогоплательщиками в столице также являются 255,2 тысячи граждан.