Владеющая китайскими соцсетями Tencent обогнала Facebook по капитализации

Китайская компания Tencent, владеющая популярным в Китае мессенджером WeChat и соцсетью QZone обогнала по капитализации американский интернет-гигант Facebook, сообщает South China Morning Post (SCMP).

На гонконгской бирже компания подорожала за торговую сессию на 4,7%, благодаря чему ее рыночная капитализация достигла $670 млрд. Рыночная капитализация Facebook составляла на тот момент $657,83 млрд, отмечает SCMP.

В июне аналитики PricewaterhouseCoopers оценивали рыночную стоимость Facebook в $629 млрд (шестое место в мире среди всех компаний), а Tencent — в $599 млрд (седьмое место). По сравнению с декабрем 2019 года китайский интернет-холдинг поднялся в рейтинге самых дорогих компаний на две позиции, передает РБК.

Акции Facebook пережили несколько крупных падений за последнее время. В июне акции социальной сети начали падать на фоне движения BlackLivesMatter и бойкота со стороны рекламодателей, недовольных политикой Facebook в отношении борьбы с расизмом. Так, компания Unilever, один из крупнейших рекламодателей в США, заявила, что до конца года больше не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook (включая Instagram), объяснив это тем, что размещение на этих платформах «не принесет пользы людям и обществу». После этого, на торгах 27 июня, акции компании упали сразу более чем на 8%. Основатель и акционер Facebook Марк Цукерберг из-за снижения стоимости принадлежащей ему доли компании за сутки потерял $7,2 млрд.

Акции Facebook, в отличии от акций большинства других технологических компаний в США, начали дешеветь еще до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В январе инвесторов разочаровал отчет компании за четвертый квартал 2019 года. Тогда соцсеть все же зафиксировала квартальную прибыль, однако при этом в компании сообщили о резком росте расходов — они выросли на 51% и составили $46,71 млрд. Операционная маржа Facebook также снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019-м. После публикации акции компании подешевели на 7%.

В результате, несмотря на быстрый рост стоимости технологических компаний в США и на мировых рынках в последние месяцы, с начала года акции Facebook подорожали не так сильно: на бирже NASDAQ их цена изменилась с $209,78 за ценную бумагу 2 января до $233,5 28 июля (рост более чем на 11%). Для сравнения, цена китайской Tencent за тот же период выросла с 382,4 гонконгских долларов (примерно $49) до 541,5 гонконгских долларов (более $69, рост более чем на 40%).

Tencent была основана в 1998 году и является одной из крупнейших китайских и мировых инвестиционных и венчурных компаний, ориентированной на высокотехнологичный сектор. Мобильное приложение от Tencent, WeChat, является самым популярным в Китае и используется по принципу «супераппа» — в нем возможно как общение пользователей, так и другие функции, например, обработка фотографий, оплата товаров, заказ еды. Соцсеть QZone от Tencent входит в десятку самых популярных соцсетей в мире, ей пользуются более 500 млн человек.