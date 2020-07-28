Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

За первые шесть месяцев 2020 года Россия в 2,2 раза нарастила экспорт мяса до $336 млн, а год назад поставки составляли $149 млн. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до $193 млн, свинины — в 4 раза, до $85 млн, а говядины — в 3 раза, до $16 млн.

Половину поставленного Россией за рубеж мяса завез Китай. На долю материкового Китая в первом полугодии пришлось 45% поставок в натуральном выражении, а с учетом Гонконга — 54%. По итогам первого полугодия КНР вышла в лидеры, обогнав Украину, доля которой в российском экспорте снизилась c 28 до 16%, хотя в деньгах отгрузки продукции выросли с $42 млн до $53 млн, передает РБК со ссылкой на Россельхозбанк.

Крупнейшим покупателем российского мяса Украина стала после начала военного конфликта в Донбассе: до 2014 года она практически не закупала в России мясо и субпродукты, а в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы, на Украину были отгружены более 47 тыс. т мяса. Российская статистика могла фиксировать как экспорт на Украину поставки в два региона — непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, сообщали «Ведомости».

В январе—июне 2020 года Украина завезла из России 40,9 тыс. мяса, а КНР — почти в 2 раза больше — 79,9 тыс. т, следует из данных федерального центра «Агроэскпорт». Китай нарастил поставки по сравнению с прошлым годом сразу в 11 раз — год назад было лишь 7 тыс. т.